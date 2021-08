"Skaņu mežs" izziņo Baltās nakts programmu

Rikardo Laforesta (Riccardo La Foresta) ir gados jauns itāļu mūziķis, kas jau paguvis regulāri uzstāties ar tādiem brīvās improvizācijas grandiem kā Džons Bučers, Aksels Dērners un Kriss Korsāno. Laforestas interesantākais pieteikums ir paša modificēts instruments, ko viņš pats dēvē par dramofonu. Tas ir bungu komplekta apvienojums ar pūšaminstrumentu elementiem un pneimatiku, un tam paša Laforestas darbos ir ļoti daudz variāciju. Vienā no tām, piemēram, divas basa bungas tiek rezonētas ar kompresoru palīdzību, kas uz tām virza gaisa plūsmu, savukārt primitīvākās formās Laforesta uz īpaši jutīgi uzskaņotām bungu virsmām pūš gaisu pa caurulēm. Recenzējot Laforestas nesenāko ierakstu "Drummophone", Filips Klārks no žurnāla The Wire sacīja: "Laforesta ir ievirzījis perkusiju mūziku spekulatīvas improvizācijas teritorijā."