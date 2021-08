Ventspilī koncertēs pianisti Vikija Čova un Reinis Zariņš

Aizvadītā gada 20. jūnijā pēc vairāk nekā trīs mēnešus ieilguša šoka – distancētības, aizslēgtības un norobežotības no mūzikas – koncertzāle “Latvija” atkal uzņēma klausītājus koncertā “Vasaras darbi”. Vienlaikus koncerts bija arī neparastas, samocītas, taču sezonas izskaņa. Šobrīd, joprojām tik trauslā laikā, koncerts “Rudens darbi” iezīmē gaidāmās tādas kā sezonas tādu kā ieskaņu.

"Brāmss un Glāss - šī bezprecedenta divvienība manā skatījumā ved uz vietu, kur atveldzēties no globālajām bailēm un ideju kara, kas arī mūs apņēmuši pēdējā gada laikā. Jo šai mūzikai piemīt spēja apskaņot mūsu “parasto” dzīvi ar apbrīnojami skaistu cilvēcību. Un bez liekiem vārdiem," par izvēlēto klavierdarbu autoru Johannesa Brāmsa un Filipa Glāsa satikšanos vienā programmā teic Reinis Zariņš .

Savukārt pazīstamā pianiste, ņujorkiete un kolektīva "Bang On A Can All-Stars" dalībniece Vikija Čova savu programmas izvēli ilustrē, atsaucoties uz komponistes Tanjas Leonas (Tania Leon) vārdiem, kas atrodami skaņdarbu "Rituál" pavadošajā komentārā: "Runa ir par liesmu, degsmi, kas mīt cilvēkos, kuri iedrošina citus, jo viņi otrā redz ko tādu, ko viņš pats neapzinās. Tā ir liesma, kas aizdedz ko jaunu. Apzinoties, ko visi esam piedzīvojuši, kam gājuši cauri pēdējā pusotra gada laikā, uzskatu, ka mums vienam otru ir jāatbalsta, jāiedrošina un kopā jāsoļo pretī labākām dienām. Par to runāju caur sevis izvēlētajiem skaņdarbiem, kurus atskaņošu Ventspilī, un ceru, klausītāji mani sadzirdēs."