Jauna mājokļa iegāde vai remonts ir liels notikums ikvienai ģimenei. Tas simbolizē jaunas dzīves sākumu un pirmo kopīgo sapņu piepildīšanos. Taču vienlaikus jebkurš remonts nes līdzi daudz grūtu izvēļu. No ģipškartona loksnēm līdz jumta segumiem, no grīdas klājuma līdz sīkākajām interjera detaļām, no apkures krāsns līdz tējkannai – jaunas mājas būve, remonts vai labiekārtošana nozīmē daudz laika un naudas resursu un ļoti lielu darāmo darbu sarakstu, kurā var pamatīgi apjukt.