Lasītāja stāsts ⟩ Cīņa ar Covid-19 un dzīvības smarža

Pirmā nakts bez papildus skābekļa devas baidīja, kā tas būs, ka man skābeklis nepūtīs degunā... bet, kad vienā no naktīm izkrita skābekļa caurulīte nejauši un es to nejutu, tad nākamajā naktī jau pats izņēmu, gulēt taisoties un kārtējais prieks bija par rezultātu – plaušas sāk ar vien aktīvāk atgūties.

Izrakstīšanās no slimnīcas arī vesels pasākums – palika atgūt tikai 100% elpošanu, tur ārsti vairs neko nevarēja man palīdzēt, tas bija atkarīgs no mana organisma un manām aktivitātēm – vingrošana u.t.t.; bez papildus skābekļa devām pie slodzes es nevarēju paelpot, arī paiet 15-20 metrus bez atpūtas nevarēju, secīgi arī vajadzēja atrast skābekļa koncentratoru, noorganizēt tā atvešanu uz mājām u.c.

Dēls veselu mēnesi mani nebija redzējis, kad atbrauca no bērnudārza un ieraudzīja tēti, tad .. pat ne uzreiz piegāja pie manis, bet kad piegāja, tad sāka pildīt svarīgāko pienākumu – kļuva par manu personīgo rehabilitologu, kāpelēja pa mani, vilka staigāt (lasīt iepriekš par manām spējām staigāt), skraidīt, spēlēties protams vajadzēja, un tas bija viens no labākajiem veselības atgūšanas pasākumiem. Par prieku, kas nāca komplektā, varat piedomāt paši.

Mājas deva labu rezultātu – aktīvi vingrojot svaigā gaisā, arvien vairāk staigājot, visādus sīkumus darot (piem., ja jau nevar ar trimmeri pļaut, to panest, tad ir šķēres un var taču sēžot uz zemes ‘’pļaut’’ zāli (!) gar žoga maliņu), pakāpeniski arī varēju atteikties no skābekļa papildus devām (to elpoju tikai tad, kad vingroju) un Līgo dienā es pirmo reizi varēju staigāt bez atpūtas, atkal kārtējais prieks dzīvē (kāds skaitīja cik tie man te pieminēti?) tas bija.