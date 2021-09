Sākas Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

Pirms savu projektu prezentācijām filmu tirgū foruma dalībniekiem būs iespēja tās noslīpēt un papildināt apmācībās pieredzējušu dokumentālā kino konsultantu un praktiķu vadībā. Pasniedzēju komandu vadīs foruma ilggadējie dalībnieki, dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Kopā ar viņiem strādās montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas, kinorežisore no Gruzijas Salome Jaši, filmu izplatīšanas un tiesību jautājumu eksperte no Šveices Gite Hansena un citi.

Projektus vērtēs televīziju, filmu fondu un filmu tiesību kompāniju pārstāvji no dažādām valstīm, piemēram, "BBC" pārstāvji no Lielbritānijas, "Al Jazeera" pārstāvji no Kataras, "MDR" pārstāvji no Vācijas, "Cat and Docs" un "Docs Up Fund" pārstāvji no Francijas, "Current Time TV" pārstāvji no ASV, Latvijas Televīzijas pārstāvji no Latvijas, "YLE" pārstāvji no Somijas un "TVP" pārstāvji no Polijas.