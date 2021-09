Dažu gadu laikā spēļu klēpjdatori ir mainījušies līdz nepazīšanai – no masīviem, spilgtās gaismās mirgojošiem «monstriem» tie gabarītos un dizainā pietuvinājušies klasiskiem biroja skaitļotājiem. Viens no šīs transformācijas redzamākajiem virzītājiem bijis Taivānas uzņēmums Asus, un tieši šim ražotājam lielā mērā jāpateicas par to, ka šodien datorspēlēm vairs nav nepieciešams otrs, specializēts dators. Gan darba pienākumiem, gan izklaides daļai pietiek ar vienu, kāds ir jaunākais TUF sērijas pārstāvis Dash F15.

TUF ir viena no divām Asus spēļu klēpjdatoru sērijām. Ja Republic of Gamers jeb ROG atzarā ietilpstošajos Zephyrus un Strix modeļos vizuāli vēl var nolasīt piederību spēļu datoru klasei, tad TUF Gaming jaunāko pienesumu nudien var sajaukt ar biroja datoru. TVNET izmēģinājumos nonākušais Dash F15 ne vien nav pārsātināts ar Ziemassvētku eglītes krāsās mirgojošām diodēm, kā ROG sērijas ierīces, bet arī ieguvis pavisam netipisku korpusa krāsu – mēnessgaismas baltu. Ja vien trešdaļu vāka nesegtu ar lieliem burtiem rakstītais TUF nosaukums, 19,9 milimetrus biezā datora patieso sūtību nodotu vien palielinātās ventilācijas atveres aizmugurē. Tas arī viss. Uzliekot šādu 2 kilogramus smagu datoru uz biroja sapulču galda, vien zinātāji nojaustu par jūsu ārpusdarba aizraušanos.

Izmēģinājuma nedēļās Dash F15 ļoti labi jutās primārā darba datora lomā. Taustiņi darbojas mīksti un salīdzinoši klusi, tie ir apgaismojami un rakstīšanai piemērotā izmērā. Arī telpa ap tastatūru ir pietiekami plaša, lai ērti atbalstītu plaukstas. Vienīgi skārienpaliktnis šķita pārāk slidens un laiku pa laikam radās sajūta, ka pirksta gals ar to nemaz nesaskaras. Tas gan vairāk ietekmēja paša uztveri, ne datoru. Paliktnis precīzi uztver komandas un attēlo tās kursora kustībās, un arī pats dators paveica savus uzdevumus bez aizķeršanās. Un kā nu ne. Šajā ierīcē par jaudu ir padomāts. To darbina 11. paaudzes Intel Core i7 procesors ar 16 GB operatīvās atmiņas un pavisam jaunās NVIDIA GeForce RTX 3070 grafiskās kartes atbalstu.

Geimeriem par prieku ierīcē ir datorspēlēm piemērots 15,6 collu Full HD displejs ar 240 Hz atsvaidzes intensitāti un 3 milisekunžu aizkaves laiku. Šāda līmeņa ekrāni klēpjdatoros parādījušies salīdzinoši nesen, un rezultāts ir acīmredzams. No Microsoft Store iegūstamā autosacīkšu spēle Asphalt 9: Legends šajā datorā «skrien» apskaužami gludi, ne tā kā ierastajā biroja datorā. Attēls neraustās pat pie augstākajiem uzstādījumiem traucoties maksimālā ātrumā un ekrānā vienlaikus sacenšoties vairākiem spēkratiem. Priecē arī bagātīgā krāsu palete – displejs aptver 100% sRGB gammu. Vienīgi spēlei ieilgstot vai spriedzes momentos kļūstot intensīvākai, aktīvāk iegriežas dzesēšanas sistēmas 4 ventilatori ar 83 spārniem katrs un to diemžēl var ļoti labi dzirdēt. Dators šņāc un pūš tā, ka abiem 2W skaļruņiem, kas kopumā veido apmierinošu skaņas pavadījumu, ir grūti nomākt pa piecām dzesēšanas caurulēm plūstošā gaisa un ventilatoru sacelto kņadu. Troksni nāksies pieciest, jo pretējā gadījumā jārēķinās ar ievērojamu korpusa sakaršanu. Pat ar aktīvu dzesēšanu tas sasilst līdz ādai ne pārāk tīkamai temperatūrai.

Runājot par skaņu, jāizceļ mākslīgā intelekta algoritmus izmantojošā divpusējā trokšņu slāpēšanas sistēma. Tās pienesumu var novērtēt mūsdienās tik bieži nepieciešamo videozvanu laikā. Algoritms sekmīgi noņēma gan jūras šņākšanu fonā, gan bērnu balsis, strādājot pie rotaļu laukuma. Vienīgi videozvanu nevar veikt tik vienkārši, kā citos klēpjdatoros, jo…Dash F15 nemaz nav integrētas tīmekļkameras. Nākas pieslēgt ārējo kameru un iestatījumos uzdot datoram skaņu ņemt no tajā pašā iemontētajiem mikrofoniem. Tas diemžēl nozīmē, ka jānēsā līdzi viens lieks aksesuārs, un lietotājam niecīgs mierinājums ir šaurās apmales ap ekrānu, kuru dēļ kamerai neatradās vieta. Citi ražotāji pamanās to iestrādāt, piemēram, izbīdāmā tastatūras taustiņā.

Baterijas darbības laiks ir spēļu datoru visgrūtāk izmērāmais parametrs. Dash F15 šajā ziņā nav izņēmums. Izmantojot to kā biroja ierīci galvenokārt tekstu rakstīšanai un informācijas meklēšanai internetā, 76 Wh akumulatorā enerģija pietiek aptuveni 12 stundām. To vēl var nedaudz pagarināt ar enerģijas taupīšanas režīmu, kas atslēdz grafisko karti un programmu darbošanos fonā. Ja dators tiek izmantots arī muzikālajam pavadījumam vai biežāk jāveic videozvani, tad darbības laiks var sarukt līdz 8-10 stundām, savukārt spēlējot datorspēles, vēlams no uzlādes kabeļa nekur tālu neaiziet. Atkarībā no spēles «ēdelīguma», baterijas darbības laiks var sarukt līdz pat 1-4 stundām. Savukārt uzlāde aizņem nepilnas divas stundas.