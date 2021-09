Hanzas peronā uzstāsies grupa "Laika suns"

Grupa "Laika suns" ir no Rīgas. Tā spēlē popdziesmas ar skaļa roka enerģiju, smeļoties iedvesmu gan šodienas lielpilsētu ritmos, gan ģitārmūzikas zelta laikmetos. Grupa pazīstama ar dziesmām "Pavasari", "Dažas no meitenēm", "Atceries Rīgu vasaras naktīs" un citām, kas ieguvušas augstu novērtējumu un ir iecienītas arī Latvijas radiostaciju repertuārā. Grupa izdevusi divus albumus un ansambļa dalībnieki zināmi arī kā grupu "Mofo", "kuba", "The Sound Poets", "Tesa" un citu grupu dalībnieki.