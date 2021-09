FOTO ⟩ Vandaļi sabojājuši Brektes murāli; fonds vērsīsies policijā

Fonda vadītāja Katrīna Jaunupe sarunā ar TVNET izteikusi minējumu, ka visticamāk, murāli sabojāja kāds, kurš ierosināja zīmējumu novākt no ēkas sienas, jo tas neatbilst kādām viņa pieņemtām morāles normām.

"No mūsu puses noteikti neviens to nav darījis, bet visi ir šokēti.

"Mēs novērtējam ielu mākslu un cilvēku mijiedarbi ar pilsētvidi, un nu arī murālis "Veltījums Džemmai Skulmei" ir sabiedrības roku skarts, kā redzams, it sevišķi vēršoties pret vienu no tēliem, kas attēlots murālī.

Diemžēl nesankcionētā darbība ir vērtējama kā huligānisms un tīša bojāšana, tādēļ nāksies vērsties policijā par nodarītajiem zaudējumiem. Noteikti šāda rīcība no pieaugušu cilvēku puses ir labāks vēstījums bērniem par "Latvijas sabiedrībā vispārpieņemtajām normām". Pat ja arī to varētu uzskatīt par radošu izpausmi, saka tomēr, ka mākslinieki ciena viens otru un uz otra darbiem netapina jaunus.

Paldies, esam pamanījuši šos sarkanos iebildumus, taču mēs labprātāk vestu sarunas par to, kas jūs pamudina uz huligānismu un vai šādā veidā tik tiešām tiek sasniegts iecerētais," notikušo komentē Katrīna Jaunupe.

Pēc Gobas paustā, Brekte, iedvesmojoties no Skulmes meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem un kurus māksliniece savā daiļradē it sevišķi daudz izmantojusi pēdējās desmitgadēs, ir radījis mākslas darbu "Veltījums Džemmai Skulmei". Izmantojot Skulmes radītos meiteņu tēlus no gleznu sērijām "Atgriešanās" un "Modelis", Brekte turpina naivo estētiku un raugās uz "modeļiem" veidos, kas raksturīgi pašam māksliniekam.