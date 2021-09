Foto ⟩ Svinīgi atver jauno Mežaparka lielo estrādi

"Tas ir ļoti skumji, kā mēs sabojājam katru no saviem simboliem tā tapšanas procesā," teica Ratinīka, uzsverot, ka tiks izvērtēts, cik pamatoti bija būvniecības darbu sadārdzinājumi

Kā ziņots, no 2. septembra ikvienam apmeklētājam būs iespēja aplūkot Mežaparka Lielo estrādi, tās koncertzāli un apmeklēt izstāžu zālē eksponētās izstādes.

Membrānas materiāls ir austs no AS "Valmiera stikla šķiedra" ražotās šķiedras un par audumu saausts uzņēmuma "Valmiera Glass UK" rūpnīcā Anglijā. Jaunais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus kā arī nodrošinās estrādes akustiku.