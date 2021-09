Saeimas vēlēšanām 2022.gadā papildus nepieciešami 4,1 miljons eiro

Tāpat, pieaugot informācijas tehnoloģiju lietojumam vēlēšanās, CVK ieskatā, kritiski svarīgi ir attīstīt un stiprināt CVK IT kapacitāti, izveidojot IT struktūrvienību, akcentē vēlēšanu komisijā. CVK pārstāve skaidroja, ka pašlaik CVK ir divi IT speciālisti, taču, lai uzraudzītu un attīstītu vēlēšanu IT infrastruktūru atbilstošā kvalitātē, būtu nepieciešams papildus piesaistīt vēl četrus IT speciālistus - IT projektu vadītāju, sistēmanalītiķi, vecāko IS administratoru, IT drošības pārvaldnieku, kā arī nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu esošajiem CVK IT speciālistiem. Papildu līdzekļi nepieciešami arī vēlēšanu IT sistēmu uzturēšanai, tai skaitā drošības auditu veikšanai. Šiem mērķim 2022.gadā papildus nepieciešami attiecīgi 241 557 eiro IT struktūrvienības izveidei un 224 296 eiro - vēlēšanu IT sistēmu uzturēšanai.