Vairums ceturtdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, Daugavpilī un Talsu novadā

Rīgā ir konstatēts 91 jauns saslimušais, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 920 cilvēki. Līdz ar to pirmo reizi kopš 15.jūnija divās nedēļās saslimušo kopskaits Rīgā atkal ir pārsniedzis 900 gadījumu robežu.

Aizvadītajā dienā visvairāk jauno inficēto - 62 - tika konstatēti vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt vecumā no 40 līdz 49 gadiem tika atklāti 58, vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 47 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.