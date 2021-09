Četru darba dienu laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izmānījuši 415 460 eiro

Policija no 30.augusta līdz 3.septembrim kopumā ir saņēmusi 42 iesniegumus par gadījumiem, kad personām izkrāpti finanšu līdzekļi. Kopumā četru dienu laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši 415 460 eiro.

31.augustā, Liepājas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurā konstatēts, ka notikusi krāpšana un kopumā radīt zaudējumi 180 000 eiro apmērā.

31.augustā, Rēzeknes iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, pret kuru veiktas krāpnieciskas darbības kopš augusta sākuma.

Šajā gadījumā nenoskaidrota persona izlikās par kāda ezoteriskā centra pārstāvi no Ukrainas un no vīrieša izkrāpa aptuveni 15 000 eiro.

1.septembrī, Valkas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurš šī gada 23.martā saņēma rēķinu no kādas firmas Zviedrijā par ekskavatora iegādi. Pēc 11 500 eiro pārskaitīšanas, kontaktpersona nebija sazvanāma un tika noskaidrots, ka pārdevēja firmas īpašnieks Zviedrijā rēķinu nav sūtījis un nav saņēmis apmaksu, kā arī minētais konts, kurš bija norādīts rēķinā, nepieder konkrētajai firmai.

Savukārt 2.septembrī, Madonas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, kurš laikā no 24.jūlija līdz 27.augustam ieguldīja finanšu līdzekļus investīciju platfomā. Šajā gadījumā konstatēts, ka no personas izkrāpts 59 891 eiro.