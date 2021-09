RSU studentes izveidojušas LGBT+ kopienai veltītu podkāstu

Tēmai saknes meklējamas Zeihmanes pašas pieredzē. "Man kā daļai no LGBT kopienas jaunībā pietrūka cilvēku, kas būtu kā piemērs. Es nezināju nevienu lesbiešu pāri, es nebiju redzējusi nevienu filmu vai grāmatu par tādu mīlestību vai pat izlasījusi kaut interneta rakstu par laimīgu homoseksuālu pāri. Tas radīja vientuļu sajūtu, kas lika domāt, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, ja reiz esmu vienīgais šāds cilvēks. Taču es neesmu vienīgā," stāsta studente, piebilstot, "ja šis podkāsts kaut vienu cilvēku iedrošinās "iznākt no skapja", pieņemt savu identitāti vai atbalstīt sev tuvo, kas ir LGBT+ kopienas pārstāvis, tad tā izveide nebūs bijusi veltīga".

Latvijā trūkst atbalstošas un skaidrojošas komunikācijas par LGBT kopienu, kas dotu drošības sajūtu tiem, kuri slēpj vai neizprot savu identitāti - to atzīmē jaunā podkāsta veidotāja Berga. Viņasprāt, podkāsts arī tiem, kas nav no šīs kopienas, var palīdzēt labāk saprast savus draugus un tuviniekus. RSU studiju programmas Multimediju komunikācija studentes iestājas par LGBT+ kopienas tiesībām un vēlas iedrošināt kopienas pārstāvjus un viņu tuvākos ar to, ka ir vēl citi šādi cilvēki Latvijā. "Skaisti, stipri un laimīgi, un tas ir pilnīgi normāli un dabiski. Piederēt šai kopienai nav nelaimīgas dzīves spriedums," piebilst Zeihmane.

Pirmajā "Viens no mums" epizodē ar savu pieredzi dalās digitālo mediju studente Andrea. Viņa stāsta par to, kādas izmaiņas notika ģimenē pēc "iznākšanas no skapja" un kā identitāte var novest pie jaunām atklāsmēm un cilvēkiem. Kā norāda Andrea, "iepriekš man būtu bijis bail to izrādīt, bet tagad man šķiet, ka man pat savā ziņā ir pienākums izglītot cilvēkus".