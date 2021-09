Aptauja: Vācijā nav viennozīmīgas attieksmes pret afgāņu bēgļu uzņemšanu lielā skaitā

Aptuveni 46% reprezentatīvās aptaujas dalībnieku šo iespēju noraidījuši, bet 47% atbalstījuši, taču ne visi no šiem otrajiem uzskata, ka Vācijai būtu jāsniedz afgāņu bēgļiem aizsardzība arī gadījumā, ja to nedara citas Eiropas Savienības valstis.

Tikai 22% aptaujāto domā, ka Vācijai jāuzņem liels skaits afgāņu bēgļu neatkarīgi no tā, vai līdzīgi rīkojas pārējās dalībvalstis.

ES iekšlietu ministriem otrdien notikušajā sanāksmē neizdevās nonākt pie kopīga viedokļa jautājumā par to, kā izturēties pret migrāciju no Afganistānas.

Tādas valstis kā Austrija, Čehija un Dānija iestājās par to, ka bēgļiem un pārvietotajām personām jādod patvērums reģionā ap Afganistānu, nevis Eiropā. Dažas valstis pauda bažas, ka var atkārtoties tāds pats masveida bēgļu pieplūdums kā 2015.gadā, kad daudzi no viņiem bēga no konflikta Sīrijā.