Liene Sebre: "Viss ir atkāpies Tutas priekšā"

Iemīļotā bērnu raidījuma vadītāja, slavenā Kārļa Sebra radiniece, sarunā ar žurnālu "Ir" atklāj, ka šādus Tutas panākumus neviens negaidīja. "Mums pat prātā nenāca, ka no tā visa sanāks kaut kas tik liels. Bet nu jau šis projekts sāk savu dzīvi. Tutas tēls kļuvis tik zināms, ka to pazīst visi un visur. Taču Tutai ir mana seja, līdz ar to neapzināti ar šo tēlu esmu saplūdusi," viņa saka.