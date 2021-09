Lielākie vakcinācijas pretinieki – cilvēki ar pamatizglītību un zemiem ienākumiem

Kopumā no aptaujātajiem iedzīvotājiem 44% jau izmantojuši iespēju vakcinēties pret Covid-19, vēl 8% - grasās to darīt tuvākajā laikā, bet 14% - drīzāk vakcinēsies, bet ne tuvākajā laikā.

No cilvēkiem ar pamatizglītību 53% norādījuši, ka noteikti nevakcinēsies vai drīzāk to nedarīs, no aptaujātajiem ar vidējo izglītību pret vakcināciju bija 33% respondentu, bet no cilvēkiem ar augstāko izglītību pret vakcināciju bija 18%.