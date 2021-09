Nauda runā ⟩ Demokrātija nav visatļautība jeb kādēļ jābūt atbildīgiem, lai varētu dzīvot lielākā brīvībā

No advokāta perspektīvas jebkurš tieslietu sistēmas dalībnieks var piekrist, ka garie tiesu procesi Latvijā ir nozīmīga problēma, taču statistiski Eiropā Latvija neizskatās slikti. Problēma ir lietu sarežģītība. Spilgts piemērs ir bijušā “Latvijas Dzelzceļa” vadītāja Uģa Magones lieta, kas no Rīgas tika pārcelta izskatīšanai uz tiesu Limbažos.

“Tās lietas, kas ir sarežģītas, ilgst vairākus gadus. Tās ir tās lietas, par ko raksta mediji, tās sevī ietver pazīstamus cilvēkus vai problēmas, kas skar sabiedrības intereses. Sabiedrība, protams, ļoti labi apzinās, ka lietas, ar ko saskaras tiesneši reģionos, ir atšķirīgas no tām, ar ko tiesneši saskaras galvaspilsētā. Līdz ar to jautājums par lietām, kas aizceļo no Rīgas uz reģioniem noslodzes dēļ, liek vaicāt, vai tās varēs kvalitatīvāk izskatīt, ja to izskatīšanas process būs ātrāks?