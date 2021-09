Rokeri "Iron Maiden" izdod septiņpadsmito studijas albumu

Tulkojumā ”Senjutsu” nozīmē ”taktika un stratēģija”, 82 minūšu garais albums, līdzīgi, kā Iron Maiden iepriekšējais ieraksts "The Book of Souls", ir pieejams dubultajā CD un trīsdaļīgas vinilplates formātā.

"Izlēmām ierakstu veikt atkal Francijā, te ir vieta ar relaksētu auru, viss nepieciešamais mūsu vajadzībām," komentē Heriss. "Ēkā, kurā izveidota studija agrāk atradās kinoteātris, un tajā ir augsti griesti, līdz ar to lieliska akustika. Ieraksts tika organizēts līdzīgi kā iepriekšējā albuma tapšanas laikā – sarakstījām dziesmu, izmēģinājām un uzreiz likām to kopā ierakstā, kamēr vēl tā ir pilnīgi svaiga mūsu prātos. Dažas no dziesmām ir ļoti sarežģītas, prasīja daudz laika, lai ieraksts skanētu tieši tā, kā to vēlējāmies, bet Kevins ir talantīgs un prot noķert domu lidojumu. Esmu gandarīts par paveikto.”