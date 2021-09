Mūžībā devusies franču kino leģenda - Žans Pols Belmondo

Pēc tam Belmondo vairs nebija glābiņa no piedāvātajām lomām. Tikai laikā no 1960. līdz 1964. gadam viņš atveidoja lomas gandrīz 30 filmās. Sešdesmito gadu vidū viņš kļuva pazīstams starptautiskai auditorijai ar piedzīvojumu filmu “That Man from Rio” (oriģ. “L'Homme de Rio”).