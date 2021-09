Kāpēc paklājs ir labākā guļamistabas grīdas seguma izvēle?

Diskusijas par paklāja vai koka grīdas izvēli var būt garas un mokošas. Pēdējos gados koka grīdu popularitāte ir pieaugusi. Tomēr dažām istabām mājoklī labāk ir piemērots mīksts grīdas segums. Viens no piemēriem ir guļamistaba. Lielākajai daļai cilvēku guļamistaba ir omulīgs patvērums no pārējām aktivitātēm mājās. Paklāja maigums, klusums un siltums bieži padara to par labāko grīdas seguma variantu privātajai miera oāzei.