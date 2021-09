Septembra vidū norisināsies konference European Narratology Network

Termina “Gaslight” izcelsme saistāma ar Patrika Hamiltona (Patrick Hamilton) lugu “Gas Light” (1938. gads) un pēc šīs lugas 1944. gadā uzņemto Holivudas filmu “Gaslight”. Filmā galvenās lomas spēlē Čarlzs Bojers (Charles Boyer) un Ingrīda Bergmane (Ingrid Bergman). Tā stāsta par jaunu sievieti, kuras vīrs manipulē ar viņu, radot viņai pārliecību, ka viņa jūk prātā. Viens no manipulācijas veidiem ir eļļas lampiņas (jeb “gas light”) izslēgšanās vai raustīšanās it kā no nekā.

Naratīvs jeb stāstījums ir jebkura saistīta notikumu vai pieredzes virkne, kas nav izdomāta (memuāri, biogrāfija, ziņu reportāža, dokumentālā filma, ceļojuma apraksts utt.), vai izdomāta (pasaka, teika, leģenda, trilleris, romāns utt.). Stāstījumus var attēlot, izmantojot rakstītu vai izrunātu vārdu, nekustīgu vai kustīgu attēlu secību vai jebkuru to kombināciju. Vārds cēlies no latīņu darbības vārda narrare (pateikt), kas atvasināts no īpašības vārda gnarus (zināt vai prasmīgs). Kopā ar argumentāciju, aprakstu un ekspozīciju plaši definēts stāstījums ir viens no četriem retoriskajiem diskursa veidiem. Šaurāk definēts, tas ir daiļliteratūras rakstīšanas režīms, kurā stāstītājs sazinās tieši ar lasītāju.