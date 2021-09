Auto krāsas izvēle: izcelties no pūļa vai labāk tajā pazust?

– sudraba, pelēkajai, melnajai un baltajai. Sava nozīme tajā ir praktiskajai pusei – kopšanai un tālākpārdošanai. Taču spilgtas krāsas ir tas, kas pievelk skatienus un, ja auto ir labs dizains, ar labu krāsu tas izceļas vēl vairāk. Retrospektīvā redzams, ka dažiem ražotājiem, laižot klajā jaunus modeļus vai jaunu paaudzi, ar neparastu toni ir izdevies iedvest dzīvību it kā pazīstamās krāsās, un tās no jauna ir ieguvušas aktualitāti. Turklāt dažas krāsas ražotājiem pielīp tik ļoti, ka kļūst par sava veida vizītkarti. Redzējuši auto uz ielas vai reklāmā, cilvēki vēlas to iegādāties tieši tādā krāsā.”