Vecāki uzskata, ka audzināt bērnus mūsdienās ir grūtāk. Tā ir?

"Tas, ka vecākiem šķiet, ka tagad bērnus audzināt ir grūtāk nekā viņu bērnībā, ir saistīts ar to, ka ir mainījusies izpratne par to, ko nozīmē būt labam vecākam un kas ir labi pavadīta bērnība. Modernās tehnoloģijas ir tikai viens no šo stresu veicinošiem apstākļiem," saka antropoloģe Ieva Puzo. "Vēl viena lieta, kas mums visiem jāpatur prātā, dzīvojot digitālajā laikmetā, ir tā, ka katru tehnoloģiju mēs apgūstam un mācāmies lietot kultūrspecifiskos veidos. Proti, to, kā mēs šīs tehnoloģijas lietosim, mēs apgūsim galvenokārt no sev blakus esošajiem cilvēkiem noteiktā kontekstā, kur viens vai otrs tehnoloģijas lietošanas veids tiek akceptēts vai noliegts. Tieši tādēļ būtiska loma ir vecākiem, jo jaunieši nepiedzimst ar digitālo tehnoloģiju prasmēm."