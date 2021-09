Drifts atgriežas Biķernieku trases "Raganas katlā"

Šī Biķernieku trases daļa izceļas ar pamatīgām reljefa maiņām, nepārskatāmiem līkumiem un mazām drošības zonām, padarot to par neaizmirstamu piedzīvojumu gan braucējiem, gan skatītājiem. Zinot pilotu līmeni, un to, ka daudzi jau ir iebraukušies šajā trasē iepriekšējās sezonās, šis posms noteikti paliks atmiņā ar iespaidīgu sniegumu.

"Raganas katls" piesaista braucējus un skatītājus ar savu specifiku – drifts ir vērojams no Raganas katla visām pusēm ļoti plašā teritorijā. Arī ieeja Raganas katlā ir no Biķernieku ielas jeb meža puses. No trases malās esošajiem pakalniem ir iespējams pārredzēt teju visu trasi. Arī šogad tiks izvietots video ekrāns, lai skatītājiem būtu ērtāk sekot līdzi notikumiem trasē. Ekrāns tiks uzstādīts arī dalībnieku parkā. Šī ir arī tā reize, kad organizatori aicina droši ņemt līdzi savus krēslus, pufus un citas personiskās sēdvietas, lai ar komfortu baudītu driftu "Raganas katlā".