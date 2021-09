No nulles tuksneša vidū: Amerikā plāno būvēt "ilgtspējīgāko pilsētu pasaulē"

Pilsētas nosaukums cēlies no vārda teloss - termina, ko izmantoja filozofs Aristotelis, lai apzīmētu personas vai lietas pilnu potenciālu vai tai raksturīgo mērķi. To var saprast arī kā "cilvēka centienu augstāko mērķi".

Marka Lora ideja ir iegādāties lielu zemes gabalu, kas tiktu ziedots kādam kopienas fondam, lai tā pieaugošā vērtība varētu finansēt pilsētas attīstību un uzlabot iedzīvotāju labklājību. "No neauglīga tuksneša gabala zeme varētu pārtapt par mūsdienu pilsētu miljardu vai pat triljonu vērtībā," norādījis Lors.

FOTO: Instagram/City of Telosa

FOTO: Instagram/City of Telosa

"Mana galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai Telosa kļūtu par ilgtspējīgāko pilsētu pasaulē," skaidro Lore. "No globālās sasilšanas līdz ūdenim un enerģijai - ko mēs varam darīt, lai uzlabotu dzīvi nākamajām paaudzēm? Un kādas tehnoloģijas un citus jauninājumus politikā un dizainā mēs varam iekļaut pilsētas būvēšanā, iespējams, tikai tāpēc, ka mēs to veidojam no nulles?"