Jonasam Afjonas ila "Grand Prix" pirmajā braucienā piektā vieta

No starta pirmais aizbrauca bijušais Jonasa komandas biedrs Prado, bet viņam sekoja francūzis Romēns Febvrs, Antonio Kairoli no Itālijas, Džefrijs Hērlings no Nīderlandes un slovēnis Tims Gajsers. Jonass spēja saglabāt piekto pozīciju un ilgi turējās aiz vietu augstāk esošā Kairoli, kurš lēnām kāpināja tempu un pietuvojās goda pjedestālam. 12.aplī Jonass no Kairoli atpalika par vairāk nekā 15 sekundēm.