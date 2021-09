Merkele norāda, ka amatu atstās ar tīru sirdsapziņu

"Es domāju, ka esmu izpildījusi savu pienākumu, un jebkurš, kas to tagad nav sapratis, to nesapratīs nākamajos četros gados," Merkele sacīja pasākumā Diseldorfas teātra namā "Schauspielhaus", stāvot blakus Nigērijas rakstniecei Čimamandai Ngozi Adičjei.

Merkele arī atteicās pieņemt, ka viņa tiktu raksturota kā "brīvo Rietumu pēdējā aizstāve", un sacīja, ka "vajadzētu atturēties no visiem pārspīlējumiem".

"Par laimi, ir diezgan daudz cilvēku, kas jūtas pieķērušies demokrātijai, un es, protams, priecājos par to," viņa piebilda.

Atbildot uz jautājumu, vai viņas politika bēgļu jautājumā sašķēlusi Vācijas sabiedrību, Merkele to noliedza. Kanclere arī sacīja, ka viņas slavenais teiciens "Mēs to varam" neesot bijis atklāts aicinājums bēgļiem doties uz Vāciju, kā to apgalvoja viņas kritiķi.