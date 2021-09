Latviešu uzņēmums veiksmīgi piesaista €45 miljonu vērtas investīcijas

"Printify" ir noslēdzis vienu no lielākajiem investīciju piesaistes posmiem Baltijā, saņemot finansējumu no riska kapitāla uzņēmuma "Index Ventures", "H&M Group", "Virgin Group", Baltijas vienradžu "Wise" un "Vinted" līdzdibinātājiem un citiem tehnoloģiju nozares līderiem un eņģeļu investoriem, tai skaitā tādiem izklaides nozares investīciju fondiem kā Vila Smita "Dreamers VC". Uzņēmums plāno izmantot finansējumu noieta tirgus paplašināšanai visā pasaulē.

"Mūsu tirgus ir visā pasaulē, bet mūsu galvenā mītne vienmēr ir bijusi Latvijā - šeit strādā arī lielāka daļa no mūsu nu jau 500 cilvēku lielās starptautiskās komandas. Mēs lepojamies būt daļa no Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas, tieši tāpēc arī izvēlējāmies būt pirmais jaunuuzņēmums Latvijā, kas saviem darbiniekiem piedāvā akciju opcijas. Mums ir svarīgi, lai komanda būtu daļa no uzņēmuma panākumiem, jo mūsu sasniegumu pamatā ir komandas kopdarbs,” saka "Printify" dibinātājs un vadītājs Jānis Berdigans.