Izdota jaunā filosofa Māra Kūļa grāmata

Vai patiesībai ir pienācis gals — finis veritatis? Vai patiešām patiesības un melu temats jāiztirzā atkal un atkal no jauna, it kā to nevarētu reizi par visām reizēm noskaidrot? Šie jautājumi jāuzdod laikos, kuriem raksturīga patiesības inflācija — patiesību skaits vairojas, bet vērtība krīt. Atbildes uz šiem jautājumiem jaunajā grāmatā "Finis veritatis? Par patiesību un meliem" meklē filosofs Māris Kūlis.