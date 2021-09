Jelgavas un Jēkabpils slimnīcās atvērs papildu Covid-19 gultas

Kā informēja Veselības ministrijā, pēdējās septiņās dienās stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina saglabāties augsts - vidēji 21 jauns hospitalizēts pacients katru dienu. 8.septembrī slimnīcās ārstējās 206 Covid-19 pacienti, no kuriem 30 ar smagu slimības gaitu. Slimnīcu sniegtā informācija liecina, ka atšķirībā no gada sākuma ir palielinājies to pacientu skaits, kuriem ir smaga slimības gaita un vajadzīga skābekļa terapija.