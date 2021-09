Latvijas Leļļu teātrim jauns pagaidu spēles laukums

Jau pagājušā gada oktobrī kā LLT pagaidu spēles laukums tika atklāta Kamīnzāle Biedrības nama pirmajā stāvā, kas uz visu remontdarbu laiku iznomāta tikai teātra vajadzībām un kurā izveidota mobilā skatuve un skatītāju sēdvietas. Šobrīd izdevies rast risinājumu, lai izrāžu vajadzībām pielāgotu arī RLBN Lielo zāli, kam saņemts papildu Kultūras ministrijas finansējums 18 005.00 eur apmērā mobilās elektrokabeļu, instalāciju un komunikāciju sistēmas izveidei. Pateicoties šai iespējai, jau no 1. oktobra LLT repertuārā atkal būs iespēja iekļaut Lielās zāles iestudējumus, ko jau teju gadu nav bijis iespējams izrādīt pandēmijas un telpu trūkuma dēļ.

“Arturs un Apaļā galda bruņinieki” vēsta par četriem 6. klases skolēniem, kuri, dodoties ekskursijā uz viduslaiku mūra pils muzeju, aiz pārlieku lielas garlaicības iekļūst piedzīvojumos, kas uz visiem laikiem izmaina viņu dzīves un aizsāk galvu reibinošu cīņu par izkļūšanu no muzeja un savām baiļu sienām.

Kā noticēt sev un kļūt par varoni? Kā atšķiras varoņi un varonība leģendā par Karali Arturu un Apaļā galda bruņiniekiem un mūsdienās? Izrādes veidotāji atdzīvinās leģendu par bruņinieku laikmetu, izmantojot leļļu un objektu teātra paņēmienus, bet dramaturģiju balstīs šobrīd visā pasaulē populāro “izlaušanās istabu” jeb “escape room” noteikumos, kad, lai izkļūtu no slēgtas telpas, spēles dalībniekiem ir jāatrisina noteikts skaits uzdevumu. Izrāde, kas veidota tieši skolas vecuma auditorijai, pieejama klašu grupu apmeklējumam.

Latvijas Leļļu teātris strādā dzeltenajā jeb daļēji drošajā režīmā, kas ļauj izrādes apmeklēt gan vakcinētām un pārslimojušām, gan testētām personām. Veicot testu jāņem vērā, ka gan pieaugušajiem, gan bērniem no 12 gadu vecuma derīgs būs tikai maksas tests, no kura tiek ģenerēts sadarbīgspējīgais sertifikāts. Sertifikātu nav iespējams iegūt, veicot skolu skrīningu testus vai testu ar ārsta nosūtījumu. Pasākuma norises vietā tiek ievērota distance starp sēdvietām, un visiem skatītājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas maskas. Ar oktobra repertuāru un noteikumiem teātra apmeklējumam var iepazīties www.lelluteatris.lv. Biļetes uz Lielās zāles izrādēm oktobrī jau pārdošanā un nopērkamas visās Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās.