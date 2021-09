Eds Šīrans laiž klajā otro singlu no rudenī gaidāmā albuma

Šīrana jaunais albums ‘=’ ir ceturtais ieraksts Šīrana albumu sērija, kurā tiek izmantoti simboli. Jaunākajā albumā tiks veltīta uzmanība tādām tēmām, kā dažādās mīlestības pakāpes izpausmes ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), tuva cilvēka zaudējums ("Visiting Hours"), noturība ("Can’t Stop The Rain"), jaunā tēva loma ("Sandman", "Leave Your Life"), kā arī apdziedāta realitātes sajūta un karjeras tēma ("Tides").