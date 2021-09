Vācijas Bundeslīgā sezona rit pilnā sparā, un, lai gan pašreizējie čempioni no Minhenes „Bayern” sezonas sākumā nav ieguvuši maksimālo punktu skaitu, Roberts Levandovskis un Seržs Gnabrī jau ir pierādījuši, ka ir vieni no labākajiem vārtu guvējiem Bundeslīgā. Svarīgus punktus cīņā par prestižo balvu ir zaudējuši arī Dortmunde un Ērlings Holanns. Nedēļu pēc nedēļas Bundeslīga patiešām apliecina, ka ir viena no ievērojamākajām līgām. Katru nedēļu visu Bundeslīgas spēļu tiešraides skatieties straumēšanas platformā „Viaplay”.