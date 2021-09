Filmas "Zeme, kas dzied" veidotāji rekonstruē vēsturiskās "Māmuļas" fasādi

Spēlfilmā tiks atklātas unikālas vēsturiskas epizodes, kas norisinājušās pie Rīgas Latviešu biedrības nama. To vidū – sākums pirmajam svētku gājienam, pulcējot nedaudz vairāk par tūkstoti latviešu dziedātāju no visas Latvijas ceļā uz pirmo vēsturisko kopkoncertu Ķeizardārza estrādē.

“Vēsturiskā Rīgas Latviešu biedrības ēka vairs neeksistē, bet arhīvā mums izdevās atrast vienu rasējumu ar liecību par to, kāda šī fasāde tika būvēta, kā vairākas reizes pārbūvēta un kā izskatījās laikā, kad darbojās mūsu filmas varoņi. Ēka bija specifiska, no mūsdienu viedokļa – ar dažādām dīvainībām. Piemēram, ieeja bija nevis no centrālās fasādes vidus, bet no sāniem. Šādu ēku filmēšanas vajadzībām mēs nekur nepiemeklētu, tādēļ vēsturiskā patiesīguma vārdā esam nolēmuši fasādi uzbūvēt. Iztēlojoties, kā šī ēka reāli izskatījās dzīvē un apvienojot savu un režisora, scenārista, operatoru un citu filmas komandas pārstāvju vīziju, mēs šobrīd radām realitāti vēsturiskās Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes veidolā, lai to nodotu skatītājiem visā pasaulē. Ir saglabājies ļoti maz liecību par filmā atspoguļoto laiku, kurš no mūsdienu viedokļa šķiet latviešu tautai vissvarīgākais – pārmaiņas bija ļoti spēcīgas un dramatiskas, tieši toreizējie cilvēki veidoja mūsu kultūru un pašapziņu. Tā laika pasaule mūsdienās ir pilnībā zudusi, tādēļ mans lielākais gandarījums ir redzēt, kā tautas vēsturē tik nozīmīga vieta ar manas iztēles palīdzību pamazām kļūst par reālu objektu, ko nodot nākamajām paaudzēm.”