Šodien izbraukuma vakcinācija notiks Kandavā, Koknesē, Pļaviņās un Bērzgalē

Šodien izbraukuma vakcinācija notiks kultūras namos. Tādējādi iespēja vakcinēties pret Covid-19 Kandavā būs no plkst.10 līdz plkst.15, Koknesē - no plkst.9 līdz plkst.12, Pļaviņās - no plkst.13 līdz plkst.16 un Bērzgalē no plkst.10 līdz plkst.15.