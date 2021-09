Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā turpinās nemainīgi zemā tempā

Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. Pavasarī vakcināciju skaits vienas dienas laikā pārsniedzis 20 000 vēl aptuveni 15 dienas. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji strauji samazinājās.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 766 000 jeb ap 40,7% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 675 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 112 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 787 000 jeb 41,8% no visiem valsts iedzīvotājiem.