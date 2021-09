No ugunsgrēka Alūksnē kaimiņš izglābj trīs cilvēkus

Kaimiņš no degošā dzīvokļa izglāba trīs cilvēkus, ugunsdzēsēji no pārējās mājas izglāba vēl piecus, savukārt vēl astoņi cilvēki no ēkas evakuējās paši. VUGD izsaka pateicību nama iedzīvotājam par pašaizliedzīgo rīcību.