Skopjes ekscentriskā pasta nodaļa - ēka, kas iemieso pilsētas nemierīgo vēsturi

Japāņu arhitekts Kenzo Tange, kurš vadīja Skopjes rekonstrukciju, uzskatīja pilsētu par savu eksperimentālo modernisma šedevru audeklu. Tā rezultātā to iedvesmoja arhitektūra no visas pasaules, pārveidojot pilsētas ielas par vēsturiska, brutāla un vienkārši neparasta pilsētas dizaina gobelēnu. Viena no šīm ievērojamajām ēkām ir Centrālā pasta nodaļa - ekscentriska ēka, kas līdzinās nocietinātai betona pilij ar smailēm ieskautu centrālo kupolu.