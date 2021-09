Pasažieru pārvadāšanai daļa transporta būs jāiepērk videi draudzīgs transports

Ikvienā sabiedriskā transporta iepirkumā līdz 2025.gada beigām ceturtdaļai vai trešdaļai autotransporta - atkarībā no to veida, būs jābūt tīriem vai bezemisiju. Savukārt jau no 26.gada šāda prasība attieksies jau uz pusi no iepirkuma. Eiropas lēmuma pamatā ir fakts, ka aptuveni trešo daļu no siltumnīcefekta gāzēm rada transporta sektors.