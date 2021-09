Gulbis pret Zuzānu: īpašumtiesību prāvā piesauktas lielas summas skaidrā naudā

“de facto” zināms, ka no Zuzāna puses par vismaz daļu no strīdā ierautajām gleznām tiek uzturēta versija, ka tās uzskatāmas par viņam pārdotām 2016.gadā. Kad esot notikuši maksājumi un, ja tas notika jau 2017.gadā vai vēlāk, vai arī tie bijuši skaidrā naudā? Uz šo “de facto” rakstiski nosūtīto jautājumu Zuzāns neatbildēja.

2017.gads ir būtisks, jo no tā sākuma likums “Par nodokļiem un nodevām” neatļauj starp fiziskajām personām skaidras naudas darījumus, kas pārsniedz 7200 eiro. Tas attiecas arī uz maksājumiem, kas notikuši kādu senāku līgumu ietvaros. Ja skaidrā naudā samaksātā summa pārkāpj šo slieksni, likums paredz, ka personām par to piemēro naudas sodu 15 procentu apmērā no darījuma summas.