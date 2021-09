Sākusies dziesmu rakstīšanas nometnes "RigaLive" septītā sesija

"RigaLive" septītā sesija, kā ierasts, norisināsies trīs dienas, šoreiz no 13. – 15. septembrim. Pirmajā dienā notiek dalībnieku iepazīšanās, kā arī vairākas lekcijas un meistarklases ar pašmāju mūzikas nozares profesionāļiem – mūziķi un komponistu Edgaru Šubrovski, kā arī Warner Music Baltics Latvijas pārstāvi un mūzikas menedžmenta konsultanti Inesi Saulāju-Dobeli. Pirmajā dienā dalībniekiem organizēta arī informatīvi izglītojoša meistarklase ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) ekspertēm Agati Silovu un Lienu Grīnu. Nometnes otrajā un trešajā dienā dalībnieki tiek sadalīti komandās tā, lai katrā būtu dziesmu autors, izpildītājs un producents. Šādā sastāvā komandas strādās visas dienas garumā, radot jaunu skaņdarbu un vakarā to jau prezentējot ne vien pārējiem dalībniekiem, bet arī mūzikas industrijas ekspertiem, kuri vērtēs radītā singla potenciālu, formātu un šī brīža aktualitāti. Interesanti ir tas, ka katru dienu komandas tiek izveidotas no jauna, tādējādi sniedzot iespēju sastrādāties dažādiem cilvēkiem un gūt aizvien jaunu pieredzi. Viens no "RigaLive" mērķiem ir tādu skaņdarbu radīšana, kas spētu uzrunāt vidējo klausītāju, un kam ir potenciāls nokļūt radio apritē un mūzikas atskaņošanas topos.