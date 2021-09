Karapetjana spēlfilmai "Sema ceļojumi" – pirmizrāde ASV

Fantastic Fest" ir lielākais un ietekmīgākais žanra filmu festivāls Ziemeļamerikā, tas savā programmā iekļauj jaunākās fantāzijas, šausmu, zinātniskās fantastikas un asa sižeta spriedzes filmas no visas pasaules. Festivāls katru gadu piedāvā provocējošas filmas, īpašu uzmanību pievēršot jaunas kinovalodas un neparastu kinostāstu meklējumiem. Populārais starptautiskais izdevums Variety to līdzās Kannām un Toronto festivālam ierindojis starp "10 festivāliem, ko mīlam", Movie Maker Magazin nosaucis "Fantastic Fest" par vienu no pasaules brīvdomīgākajiem filmu festivāliem, britu izdevums "The Guardian" to apzīmē par ASV neprātīgāko festivālu, savukārt Amerikas nozīmīgākais kinokritikas portāls IndieWire šo festivālu nodēvējis par "arthouse filmu tirgus slepeno ieroci".