Septembra izskaņā Ķīpsalā notiks autoindustrijas izstāde “Auto 2021”

“Opel” uz izstādi “Auto 2021” būs atgādājis savu Eiropas tirgū viskarstāko un pieprasītāko jauno modeli “Mokka”. Šis kompaktais apvidnieks bija īpaši iecienīts jau tā pirmajā paaudzē, bet otrajā paaudzē tas ir ieguvis arī stilīgu dizainu, kas to padarījis ļoti pieprasītu visā Eiropā. Šis ir viens no populārākajiem auto tirgus segmentiem Latvijā, tādēļ labi rezultāti jaunajam “Opel Mokka” paredzami arī šeit. Savukārt gabarītos lielāku apvidnieku cienītājiem “Opel” izstādē piedāvās aplūkot “Crossland” un “Grandland” modeļus, bet ietilpīgākais no visiem “Opel” izstādē būs klasiskais minivens “Zafira Life”.

Premium segments izstādē Ķīpsalā būs plaši pārstāvēts ar “Audi” zīmolu – karstākais no jaunumiem būs sportiskais, simtprocentīgi elektriskais “Audi e-tron GT”. Jaudīgākajā versijā šāds “Audi” elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās nieka 3,6 sekundēs, bet ar pilnu uzlādi spēj nobraukt vairāk nekā 400 km. Vēl “Auto 2021” no elektriskajiem “Audi” varēs apskatīt “e-tron” apvidnieku, savukārt “Moller Auto” uz izstādes laiku cer pagūt atgādāt “Q4 e-tron”modeli. No “Audi” iekšdedzes dzinēju gammas izstādē Ķīpsalā būs apskatāms “Audi Q5 Sportback” apvidnieks.