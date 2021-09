Klajā nāk jauns dzejas un mūzikas albums "Tu sauci mani vārdā – upju līnijās"

Ieva Lapkovska ir komponiste un flautiste, pašreiz studē Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrantūrā. Ieva ir komponējusi mūziku, iedvesmojoties no Zentas Mauriņas daiļrades, ko izpildīja Zentas Mauriņas piemiņas istabā, rakstnieces eseju krājuma Sirds mozaīka. Atbalsis (ar Vairas Vīķes-Freibergas komentāriem) atvēršanas svētkos (2019), piedalījusies jauno komponistu konkursā II International Contest of the Moscow Conservatory for Young Composers un Pētera Vaska fonda rīkotajā jauno komponistu konkursā (2020), kā redaktore praktizējusies LR3 Klasika. Ieva strādā par pedagoģi Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.