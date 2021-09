Režisors pēc kritikas izņem no filmas 11. septembra terorakta sazvērestības teoriju sludinātājus

64 gadus vecais režisors ieklausījies kritiķos, kuri uzsvēruši, ka šādu faktos nepārbaudītu teoriju kultivēšana dod platformu margināļiem un konspirāciju teoriju sludinātājiem. Populārākā no šīm sazvērestību teorijām, protams, ir tāda, ka Dvīņu torņi patiesībā tika apzināti uzspridzināti, teroristu sagrābtās pasažieru lidmašīnas tika vadītas no attāluma, bet Osama bin Ladens bija ASV propagandas izdomāts tēls. Vēl aizvien sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka lielai daļai amerikāņu ir šaubas, vai oficiālā versija atbilst patiesībai.

No seriāla izņemta diskusija ar vienu no bezpeļņas organizācijas "Architects and Engineers for 9/11 Truth" ("Arhitekti un inženieri par 11. septembra patiesību") dalībniekiem. Šī organizācija aizstāv teoriju, ka Dvīņu torņus apzināti uzspridzināja ar tajos jau iepriekš ievietotām sprāgstvielām.