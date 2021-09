Bezmaksas vakcīnas pret gripu nodrošinās plašākam cilvēku lokam

Tādējādi ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pretgripas vakcinācijas veikšanu, sezonālās gripas izplatības laikā no 2021.gada 15.septembra līdz 2022.gada 1.maijam veiks no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam arī bērniem vecumā no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem ar hroniskām plaušu slimībām, ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, ar hroniskām vielmaiņas slimībām, ar hroniskām nieru slimībām, kā arī bērniem ar imūndeficītu.