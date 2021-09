Covid-19 pandēmijā it īpaši mediķi un žurnālisti kļuvuši par agresijas mērķiem internetā, bet vainīgie lielākoties paliek nesodīti, jo policija netic draudu īstumam.

Ne visi draudētāji bija bezvārdu troļļi: “Iegūglējot cilvēka vārdu, var redzēt, ka viņš ir tenisa treneris vai kas tāds.” Petkausks par identitātes zādzību internetā un draudu vēstulēm informēja policiju. Tā atzvanīja, lai pārbaudītu pāris detaļu, un ar to atgadījums beidzās. “Tā kā man nebija draudēts trīs vai četras reizes, viņi nespēja neko daudz darīt.”

Žurnālists Karolis Višņausks policijā vērsās šā gada jūlijā pēc tam, kad personīgā vēstulē kāds “vaicāja, vai man ir nācies ar lauztiem pirkstiem salasīt savus izsistos zobus,” viņš stāsta Re:Baltica . “Policiste, kas atzvanīja pēc nedēļas, reālus draudus nesaskatīja. Teica, viss atkarīgs, “kā uz to skatās”.”

Žurnālisti un mediķi, kas pandēmijas laikā atspēko mītus un melus par Covid-19, ir kļuvuši par agresijas mērķiem sociālajos tīklos. Sabiedrības temperatūra ir uzkāpusi tik augstu, ka, noguruši no publiskas zākāšanas un privātām draudu vēstulēm, vairāki mediķi jau lūdz, lai žurnālisti viņus necitē. Viens, ar kuru Re:Baltica sazinājās raksta tapšanas laikā, lūdza vispār neminēt, ka ar viņu runājām: “Ja publiski parādīsies, ka man tas sāp, sūtīs vēl vairāk.”

No trim Baltijas valstīm Lietuvas krimināllikumā ir viskonkrētākais regulējums, kā traktējama iebiedēšana vai draudi. Lai to uzskatītu par sistemātisku, draudiem jābūt izteiktiem trīsreiz.

Statistika par visiem saņemtajiem draudiem tiek sagrupēta vienkopus, līdz ar to nav iespējams pateikt, cik daudz lietu ierosinātas tieši par agresiju internetā.

Latvija: viss ok, kamēr paliec dzīvs

Re:Baltica faktu pārbaudītāji Re:Check ar pandēmijas agresiju sastopas regulāri, gan topot apsaukāti par “rečekistiem” (mājiens uz VDK metodēm – red.), gan saņemot draudu zvanus un privātas vēstules, bieži no pilnīgiem svešiniekiem.

Nesen viens no dezinformatoriem Facebook video apcerēja, kāds sods pienākas politiķiem, mediķiem un žurnālistiem, kurus viņš vaino Covid-19 ierobežojumu noteikšanā, tajā skaitā arī Re:Baltica. Iespējas variēja no publiska nāvessoda līdz mantas konfiskācijai. Lielākam efektam viņš savu runu pavadīja ar ritmiskiem cirvja sitieniem.

Viens no troļļiem spēra soli tālāk un pēc daudziem telefona zvaniem, mīklainām ziņām par “tikšanos kādudien”, 2019. gadā ieradās Re:Baltica birojā ar bēru vainagu un šķidruma pudeli “attīrīšanai”. Žurnālistes lūdza policiju ierosināt lietu par vajāšanu. Pēc tam, kad tā pāris nedēļas klīda pazaudēta starp diviem iecirkņiem, policija lietu izbeidza, jo žurnālistes nav jutušās pietiekami fiziski apdraudētas – un vainīgais solījies tā vairs nedarīt. Lietas iznākums iedrošināja izmeklēšanas laikā pieklusušo vīrieti atsākt vajāšanu ar jaunu sparu un paplašināt terorizējamo mediju darbinieku loku. Arī otrā pārbaude, ko policija ierosināja par vairāku mediju darbinieku vajāšanu, beidzās ar to atteikumu – draudi esot viedoklis, mediju darbs neesot traucēts un persona fiziski neko nedomājot darīt.

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (A/Par!) problēmas risinājumu redz policistu profesionālajā pilnveidē, lai viņi spētu labāk atpazīt dažādas agresijas situācijas un novērtēt, vai izteiktajiem draudiem varētu sekot rīcība. Pagaidām konkrēta rīcība redzama tikai vienā no agresijas izpausmēm – naida noziegumiem.

Re:Baltica incidents ir viena no 11 lietām, kas trīs gados kopš likuma spēkā stāšanās ierosināta par vajāšanu internetā. Sešas no tām jau ir izbeigtas, bet tiesā nonākušas tikai divas, liecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati. Sprieduma nav nevienā.

Kopš tā laika Skruze-Janava no policijas neko nav dzirdējusi.

2017.gadā deputāte bija viena no vadošajām balsīm bērnu aizsardzības reformā, kā rezultātā kādu māti apsūdzēja par bērnu iekaustīšanu un uz laiku atņēma vecāku tiesības. Vairāki politiķi un influenceri vainoja Šakalieni par šo un līdzīgām lietām, un sociālo tīklu lietotāji sāka paust precīzi aprakstītus draudus, kas ar viņu notiks. “Es kļuvu par grēkāzi,” viņa saka Re:Baltica.

Šakalienei un viņas juristam ir bieza dokumentu mape no pirmstiesas izmeklēšanas. Tajā identificēja 14 draudu izteicējus. Daži atzina, ka rakstījuši aizvainojošos komentārus, bet neesot domājuši fiziski darīt pāri. Facebook atteicās sadarboties ar Lietuvas izmeklētājiem, un lietu 2019. gadā izbeidza.

Ne draudus saņēmušie žurnālisti, ne Šakaliene nesaņēma informāciju par iespēju vērsties pēc palīdzības speciālos centros, kuri piedāvā informāciju, padomu un emocionālu atbalstu. To darbības modelis līdzinās organizācijām, kuras strādā ar ģimenes vardarbības upuriem. Čepas saka, ka sistēma vēl ir bērna autiņos, bet no šā gada janvāra Lietuvā darbu sākuši 16 centri. Palīdzību sniedz visiem, neatkarīgi no tā, vai upuris izlemj vērsties policijā.