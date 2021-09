Turpmāk ikviens varēs iegādāties valstij piekritīgo mantu

Viens no VID uzdevumiem ir uzskaitīt, novērtēt un realizēt valstij piekritīgo mantu jeb to mantu, ko dažādos likumos noteiktos gadījumos valsts iestādes konfiscē to īpašniekiem vai atzīst par bezīpašnieka mantu. Turpmāk šo mantu savā īpašumā, iesniedzot savu cenu piedāvājumu, varēs iegādāties ne tikai juridiskas personas, bet arī fiziskas personas jeb ikviens interesents.