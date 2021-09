Ālēšanās ar sešmetrīgu amerikāņu kabrioletu beidzas ar ietriekšanos kokā

Sestdien Ogrē, lielveikala stāvvietā Druvas ielā uz tur notiekošo pasākumu Need More Sound ar dažādiem krāšņiem un skaļiem spēkratiem bija sabraucis kupls skaits jauniešu. Vairums no viņiem pēc pasākuma devās projām, taču kāda sešdesmito gadu Oldsmobile kabrioleta vadītājs ar kompāniju nolēma uzkavēties ilgāk un savu pasākumu noslēdza ar ietriekšanos kokā.