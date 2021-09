"Riga IFF" izziņo pilnu programmu

Klātienes seansi norisināsies “zaļajā režīmā” (uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas faktu apliecinošu dokumentu) – kinoteātrī Splendid Palace, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Savukārt tiešsaistē lielāko programmas daļu varēs noskatīties ikviens festivāla viesis no jebkuras vietas Latvijas teritorijā.

Šogad festivāla sauklis ir “There is always time.” jeb “Laiks ir vienmēr.” To ataino arī kuratoru izvēles, programmu sadaļās iekļaujot gan darbus, kas meistarīgi virpina pagātnes un nākotnes paviedienus, gan parafrāzes par tagadnes laiku, iespējami notikušo un nākamības vīzijām.